Synchronschwimmen: EM-Silber von Alexandri-Duett auch in Technik-Kür

Die Alexandri-Schwestern haben am Montag auch in ihrem vierten EM-Bewerb von Rom zugeschlagen.

Wie in der Freien Kür holten Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri in der Technik-Kür die Silbermedaille, vor ihnen lag erneut nur das ukrainische Duett. Mit seiner Bestnote von 91,9852 Punkten fehlte dem OSV-Gespann aber weniger als 0,9 Zähler auf Maryna Aleksijwa/Wladyslawa Aleksijwa (92,8538). Drillingsschwester Vasiliki Alexandri hatte im Solo in beiden Bewerben Bronze geholt.

Es waren die Medaillen acht bis elf für den österreichischen Schwimmverband (OSV) in der EM-Geschichte. Die Ausbeute steht nun bei einmal Gold, viermal Silber und sechsmal Bronze.

Reitshammer, Bayer und Kreundl im EM-Semifinale

Die Brustschwimmer Bernhard Reitshammer und Valentin Bayer haben am Montagvormittag ihren erneuten Anlauf auf eine EM-Medaille mit dem Einzug ins Semifinale (18.29 Uhr) auf der 50-m-Distanz gestartet. Der 100-m-Achte Reitshammer kam in 27,42 Sek. als Siebentschnellster weiter, Bayer als Vierter vom Freitag in 27,57 als Elftbester. Der 22-Jährige hatte auf dem 100er Bronze nur um 0,04 Sek. verpasst. In Semifinale (19.07) zog auch Lena Kreundl über 200 m Lagen ein.

Die Oberösterreicherin markierte in 2:14,97 Min. die siebentschnellste Marke. „Meine Vormittagsbestzeit, schneller als in Budapest (WM, Anm.), deswegen bin ich sehr zufrieden“, sagte Kreundl. „Das Finale geht sich vielleicht knapp aus.“ Die 24-Jährige hat in der auslaufenden Saison ihre Polizei-Ausbildung abgeschlossen und wird nun drei Monate im Jahr in Linz ihrem Beruf nachgehen. „Die Idee ist, dass man sich das einteilen kann. Es ist eine gute Abwechslung auch für den Kopf, die Community in der Polizei ist super. Ich habe einen fertigen Beruf, ich finde es einfach lässig.“

Reitshammer bezeichnete seine Chance im Sprint wie erwartet als größer als über 100 m. Der Vorlaufleistung stellte ihn einigermaßen zufrieden. „Die Zeit ist nicht allzu etwas Besonderes, aber okay.“ Bayer drückte seine persönliche Bestzeit aus dem Jahr 2020 um 0,09 Sek. und nahm sich den nächsten Schritt vor. „Noch einmal steigern ist das Ziel.“ Wie im Vorlauf zeichnete sich auch für das Semifinale ab, dass er und sein Teamkollege im selben Lauf sind. „Es gibt nichts Besseres als mit einem Teamkollegen hin- und herzufighten“, meinte der 22-jährige Bayer darüber erfreut.

Heiko Gigler schied als 20. in 28,00 aus, Luka Mladenovic in 29,06 als 40. „Ein guter Lückenfüller“, meinte Gigler, denn sein Fokus eher dem für Dienstag angesetzten Brustsprint. Lena Grabowski schließlich ließ ihre Saison in 1:03,32 Min. mit Rang 31 über 100 m Rücken ausklingen. In dieser hatte sie die Matura abgelegt, die Maturareise hatte die 19-Jährige wegen des Sports auslassen müssen. „Mir war hier wichtig, dass ich mir hier bestätigt habe, dass ich in der Nähe von der Spitze bin“, blickte sie noch einmal auf ihren achten Finalplatz über 200 m Rücken zurück.

In der Abendsession ist auch noch Felix Auböck im Finale über 200 m Kraul im Einsatz (18.06 Uhr).

