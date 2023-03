Szenarien: Diese Mannschaften können am Sonntag in die Meistergruppe einziehen

Der Grunddurchgang in der ADMIRAL Bundesliga geht in die heiße Schlussphase. Vor der 21. Runde kämpfen noch vier Teams um den Einzug in die Meistergruppe. Neben den beiden Wiener Großklubs Austria und Rapid können auch noch die WSG Tirol und die Klagenfurter Austria in die Top sechs vorrücken. Am Sonntag finden alle Spiele der 21. Runde zeitgleich statt und sind live und exklusiv auf Sky Sport Austria zu sehen (Streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky-X-Traumpass). Unter anderem kommt es zum direkten Duell zwischen Rapid und der WSG, die beide noch um einen Einzug in das „obere Play-off“ kämpfen.

Am Sonntag könnten bereits wichtige Vorentscheidungen im Rennen um die Meistergruppe fallen. Sowohl Rapid, als auch die WSG Tirol und die Wiener Austria könnten in der 21. Runde ihren Platz in den Top sechs fix buchen. Dazu muss es allerdings zu einem der folgenden Szenarien kommen. Austria Klagenfurt kann am Sonntag noch nicht sicher in die Meistergruppe einziehen.

Rapid Wien steht fix in der Meistergruppe bei…

… einem Heimsieg gegen die WSG Tirol

… einem Remis, wenn Austria Klagenfurt verliert

Die WSG Tirol steht fix in der Meistergruppe bei einem Auswärtssieg bei Rapid, wenn…

… Austria Klagenfurt nicht gewinnt

… Austria Klagenfurt und Austria Wien Remis spielen

Austria Wien steht fix in der Meistergruppe bei…

… einem Auswärtssieg bei Sturm Graz, wenn die WSG Tirol oder Austria Klagenfurt nicht gewinnen

… einem Remis, wenn Austria Klagenfurt verliert und die WSG Tirol nicht gewinnt

Mit der SV Ried, dem SCR Altach, dem TSV Hartberg, dem Wolfsberger AC und Austria Lustenau stehen bereits fünf Teams fix in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga.

Bild: GEPA