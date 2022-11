Szenarien Gruppe C: Messi und Lewandowski im Duell um den Aufstieg

Alle vier Nationen können in Gruppe C noch den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-WM in Katar schaffen. Auch das Aus ist noch für alle vier Teams möglich. Die beste Ausgangslage vor den Spielen am Mittwoch (20.00 Uhr) hat Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski. Auch Argentinien und Lionel Messi sowie Saudi-Arabien haben das Weiterkommen in der eigenen Hand.

Polen (4 Punkte, 2:0 Tore) kommt weiter…

bei einem Sieg oder Remis gegen Argentinien

bei einer Niederlage gegen Argentinien mit maximal zwei Toren Unterschied, wenn Saudi-Arabien und Mexiko Unentschieden spielen.

bei einer Niederlage gegen Argentinien mit drei Toren Unterschied, wenn Saudi-Arabien und Mexiko Unentschieden spielen und Polen insgesamt mehr als oder gleich viele Tore wie Saudi-Arabien geschossen hat.

bei einer Niederlage gegen Argentinien, wenn Mexiko gegen Saudi-Arabien gewinnt, aber nicht die bessere Tordifferenz als Polen aufweist. Wenn Polen und Mexiko in diesem Fall die gleiche Tordifferenz und die gleiche Anzahl geschossener Tore aufweisen, entscheidet zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

Argentinien (3 Punkte, 3:2 Tore) kommt weiter…

bei einem Sieg gegen Polen

bei einem Remis gegen Polen, wenn Saudi-Arabien und Mexiko Unentschieden spielen

bei einem Remis gegen Polen, wenn Mexiko mit maximal zwei Toren Unterschied gegen Saudi-Arabien gewinnt.

bei einem Remis gegen Polen, wenn Mexiko mit drei Toren Unterschied gegen Saudi-Arabien gewinnt und Argentinien insgesamt mehr oder gleich viele Tore als Mexiko geschossen hat.

Saudi-Arabien (3 Punkte, 2:3 Tore) kommt weiter…

bei einem Sieg gegen Mexiko

bei einem Remis gegen Mexiko, wenn Argentinien gegen Polen verliert

bei einem Remis gegen Mexiko, wenn Polen mit vier Toren Unterschied gegen Argentinien verliert

bei einem Remis gegen Mexiko, wenn Polen mit drei Toren Unterschied gegen Argentinien verliert und Saudi-Arabien insgesamt mehr Tore als Polen geschossen hat.

Mexiko (1 Punkt, 0:2 Tore) kommt weiter…

bei einem Sieg gegen Saudi-Arabien, wenn Polen gegen Argentinien gewinnt

bei einem Sieg mit vier Toren Unterschied, wenn Polen und Argentinien Unentschieden spielen.

bei einem Sieg mit drei Toren Unterschied, wenn Polen und Argentinien Unentschieden spielen und Mexiko insgesamt mehr Tore als Argentinien geschossen hat.

bei einem Sieg gegen Saudi-Arabien, wenn Polen gegen Argentinien verliert und die schlechtere Tordifferenz aufweist. Wenn Polen und Mexiko in diesem Fall die gleiche Tordifferenz und die gleiche Anzahl geschossener Tore aufweisen, entscheidet zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

Wie sieht die Fairplaywertung aus?

Jede Gelbe Karte bedeutet einen Minuspunkt, eine Gelb-Rote Karte minus drei Punkte und eine Rote Karte minus vier Punkte.

(APA) / Bild: Imago