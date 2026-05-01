Szenarien zur 30. Runde: Drei Teams können Klassenerhalt fixieren
In der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga können in Runde 30 die ersten Entscheidungen in Sachen Klassenerhalt fallen. Mit der SV Ried, dem SCR Altach und der WSG Tirol haben gleich drei Mannschaften die Chance, den Ligaverbleib frühzeitig zu fixieren. Die möglichen Szenarien im Überblick.
SV Ried fixiert den Klassenerhalt…
- Bei einem Sieg oder einem Remis gegen Blau-Weiß Linz
- Bei einer Niederlage, wenn der Wolfsberger AC gegen Altach verliert
SCR Altach fixiert den Klassenerhalt…
- Bei einem Sieg gegen den Wolfsberger AC
- Bei einem Remis, wenn Blau-Weiß Linz verliert oder sowohl Blau-Weiß Linz als auch der Grazer AK remisieren
WSG Tirol fixiert den Klassenerhalt…
- Bei einem Sieg gegen den GAK
Tabelle der Qualigruppe vor der 30. Runde