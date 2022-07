Szoboszlai spricht über Wechsel-Gerüchte

Zuletzt wurde RB Leipzigs Dominik Szoboszlai mit Real Sociedad und Olympique Marseille in Verbindung gebracht. Angesprochen auf diese Gerüchte äußerte sich der flexible Offensivspieler nun gegenüber der Bild:

„Ich habe nicht darüber nachgedacht, was zu machen“, verrät Szoboszlai. „Wenn was passiert, dann passiert es. Aber momentan überhaupt nicht.“

Der Ungar plant wohl vorerst noch, in Leipzig zu bleiben. Ein Durchbruch blieb ihm bislang verehrt. Nachdem seinem Wechsel von Salzburg nach Leipzig im Winter 2021 verpasste er aufgrund einer Verletzung die Rückrunde.

In der vergangen Saison kam er in 44 Einsätzen in allen Wettbewerben auf zehn Tore und neun Vorlagen, war aber häufig nur Einwechselspieler.

(Red.)

Bild: Imago