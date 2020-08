Szoboszlai trifft Entscheidung über Zukunft

via

via Sky Sport Austria

Der FC Red Bull Salzburg wird auch in der kommenden Saison zumindest bis zur Wintertransferphase auf Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai setzen können. Der Ungar hat sich für einen Verbleib beim österreichischen Meister entschieden. “Ich möchte diese Reise mit der Champions League noch einmal machen”, wird der 19-Jährige von seinem Verein nach dem 2:2-Unentschieden im Testspiel gegen den FC Liverpool zitiert.

Szoboszlai, der noch einen Vertrag bis Sommer 2022 in Salzburg besitzt, wurde in den letzten Wochen und Monaten mit zahlreichen europäischen Top-Clubs in Verbindung gemacht. Darunter SSC Napoli, AC Milan, FC Chelsea, Paris St. Germain und zuletzt auch Atletico Madrid.

2019/20 wurde Szoboszlai von der Bundesliga zum Spieler der Saison gewählt.

