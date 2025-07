„Tabelle der anderen Art“: Salzburg erneut an der Spitze

Red Bull Salzburg steht in der „Tabelle der anderen Art“ der Vereinigung der Fußballer wie im Vorjahr an der Spitze. Mit 98 von 100 möglichen Punkten war der Klub in der Befragung seiner Profis durch die Spielergewerkschaft deutlich voran. Auf dem zweiten Platz folgt Rapid (87) vor Austria Wien (86). Meister Sturm Graz sackte von Platz zwei auf Rang sieben (77) ab.

Schlusslicht der Tabelle ist neuerlich Austria Klagenfurt mit nur 48 von 100 Zählern. Insgesamt wurden dieses Jahr zehn Fragen gestellt, die mit 1 bis 10 Punkten zu bewerten waren. Bei Klagenfurt wurde die Frage nach der Pünktlichkeit der Auszahlung der Gehälter mit einem Schnitt von 1,22 Punkten sehr schlecht bewertet. Der Informationsfluss zwischen sportlicher Leitung und Mannschaft nur mit 2. Neu in der Fragenliste sind die Infrastrukturbedingungen, die Gestaltung der Auswärtsreisen und die Unterstützung bezüglich Social-Media-Aktivitäten.

Unpünktliche Gehälterauszahlung ist teilweise auch in der 2. Liga zu sehen, etwa beim SV Stripfing (4 von 10) oder dem SV Horn (5). Ligaübergreifend wurden die Kategorien hinsichtlich angemessener Ausrüstung (6,25) und Infrastruktur (6,60) am schlechtesten beurteilt. „Wir gehen davon aus, dass sich die Clubs die Bewertungen der Spieler genau ansehen und mit Verbesserungen reagieren werden. Es ist ersichtlich, dass die zweite Liga finanziell am Limit ist“, meinte der VdF-Vorsitzende Gernot Baumgartner.

(APA) / Foto: GEPA