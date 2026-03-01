Tabellenführer Arsenal besiegt Chelsea im Stadtduell knapp

Der FC Arsenal hat beim Comeback von Kai Havertz einen wichtigen Sieg gefeiert.

Die Gunners gewannen das Londoner Derby gegen den FC Chelsea mit 2:1 (1:1) und haben weiterhin fünf Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League vor Manchester City. Das Team von Pep Guardiola hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.

Havertz wurde gegen die Blues in der 76. Minute für Viktor Gyökeres eingewechselt. Der 26-Jährige, der zu Saisonbeginn nach einer Knie-OP schon länger gefehlt hatte, war seit dem 12. Februar mit muskulären Problemen ausgefallen.

Gelb-Rot schwächt Chelsea im Derby gegen Arsenal

William Saliba brachte die Gunners in Führung (21.). Ein Eigentor von Hincapie führte zum Ausgleich für Chelsea (45.+2). Jurrien Timber erzielte das 2:1 (66.). Chelsea spielte ab der 70. Minute in Unterzahl. Pedro Neto sah innerhalb von nur drei Minuten Gelb-Rot.

Manchester City hatte zuvor seine Pflichtaufgabe im Titelrennen auch ohne den angeschlagenen Torjäger Erling Haaland gelöst. City bezwang Aufsteiger Leeds United auswärts 1:0 (1:0).

(SID).

Beitragsbild: Imago.