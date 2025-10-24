Tabellenführer Milan gegen Aufsteiger Pisa nur Remis

Der italienische Spitzenverein AC Milan hat zum Auftakt des 8. Spieltags der Serie A einen Sieg verpasst.

Der Tabellenführer kam gegen Aufsteiger Pisa nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Der Ausgleich gelang den Rossoneri erst in der Nachspielzeit.

Dabei begann die Partie für Milan vielversprechend. Rafael Leao (7.) brachte seinen Verein früh auf die Siegerstraße. Im Anschluss verpasste es die Elf von Trainer Massimiliano Allegri, den Vorsprung zu erhöhen. In der zweiten Hälfte kam Pisa besser ins Spiel und bekam einen fragwürdigen Handelfmeter zugesprochen, den Routinier Juan Cuadrado (60.) verwandelte.

In einer hektischen Schlussphase drückte Milan auf den Siegtreffer, doch M’Bala Nzola (86.) nutzte einen Konter perfekt aus und schockte den Favoriten spät. Ein Fernschuss des Schweizers Zachary Athekame (90.+3) brachte den Mailändern immerhin noch einen Punkt ein.

(Red.)

Bild: Imago