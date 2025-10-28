Tabellenführer Napoli feiert Arbeitssieg
Die SSC Napoli hat ihre Tabellenführung in der Serie A zum Auftakt der neunten Runde behauptet.
Ohne den lange verletzt ausfallenden Kevin de Bruyne gewann der italienische Fußball-Meister am Dienstag bei Nachzügler Lecce 1:0 (0:0).Für das Goldtor sorgte Andre-Frank Anguissa (69.) nach einer Freistoßflanke per Kopf.
Der AC Milan spielte bei Atalanta Bergamo 1:1 (1:1), womit Napoli vor dem Spiel von Verfolger AS Roma in Parma am Mittwoch drei Punkte vor Milan und Roma führt.
