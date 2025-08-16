Das Duell LASK gegen Austria Wien am Sonntag ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Am dritten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga dürfen sich Sky Seher:innen auf spannende Begegnungen freuen: Der LASK trifft in Linz auf die Wiener Austria, der SK Rapid empfängt den bislang ungeschlagenen SCR Altach in Hütteldorf, und Aufsteiger Ried bekommt es zuhause mit Meister Sturm zu tun. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der LASK empfängt Austria Wien am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

In der ADMIRAL Bundesliga steht das nächste spannende Duell an: Der LASK empfängt die Wiener Austria in Linz. Beide Teams rangieren derzeit in der unteren Tabellenhälfte – die Athletiker sogar noch punktelos am Tabellenende. Dieser Negativlauf soll nun gestoppt und die ersten Punkte der Saison eingefahren werden. Auch die Veilchen wollen nach der Niederlage gegen den WAC endlich ihren ersten vollen Erfolg feiern. Wem der Sieg gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit trifft Rapid in Hütteldorf auf den SCR Altach. Die Vorarlberger sind mit zwei Siegen erfolgreich in die Saison gestartet und möchten ihre Serie fortsetzen. Auch das Team von Peter Stöger hat bislang sechs Punkte geholt und konnte zuletzt Meister Sturm besiegen. Wer seine Siegesserie ausbauen kann, ist live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In der dritten Sonntags-Partie empfängt der WAC Blau-Weiß Linz. Nach dem Erfolg gegen die Wiener Austria möchte das Team aus dem Lavanttal nachlegen. Die Linzer hingegen sind noch punktelos und streben ihren ersten Zähler der Saison an. Dieses Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Ab 16:30 Uhr stimmen Moderatorin Constanze Weiss und Sky-Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Sky-Experte Hans Krankl meldet sich live aus dem Stadion in Hütteldorf. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Die Sonntags-Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Duell Ried gegen Sturm Graz live & exklusiv bei Sky

Am Samstag ist Meister Sturm beim Aufsteiger Ried zu Gast. Nach einer überzeugenden Leistung gegen Salzburg zum Auftakt musste sich Ried am vergangenen Spieltag Altach geschlagen geben. Auch die Grazer blieben zuletzt ohne Punkte und unterlagen dem SK Rapid. Wer die Niederlage vom letzten Spieltag vergessen machen kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor geht es für die Salzburger in der Südstadt gegen den TSV Hartberg. Nach dem deutlichen Sieg gegen den GAK möchte die Mannschaft von Thomas Letsch an die Leistung anknüpfen. Die Steirer hingegen streben ihren ersten Bundesliga-Erfolg gegen die Salzburger an. Ob ihnen das gelingt, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Im dritten Samstagsspiel treffen der GAK und die WSG Tirol aufeinander. Die Tiroler stehen nach zwei Spieltagen an der Tabellenspitze und möchten ihre Position behaupten. Der GAK hingegen will die deutliche Niederlage gegen Salzburg hinter sich lassen. Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky-Experte Andreas Herzog mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, der Vorlauf für die Partie zwischen der SV Ried und Sturm Graz startet um 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Samstag, 16. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Grazer AK 1902 – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

SV Oberbank Ried – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky-Experte: Andreas Herzog

Sonntag, 17. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

LASK – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Rapid – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky-Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky-Experte (Studio): Thomas Silberberger

Beitragsbild: GEPA