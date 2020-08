Taferner vor Unterschrift beim WAC

via

via Sky Sport Austria

Der Wolfsberger AC steht offenbar vor einer Verpflichtung von Matthäus Taferner. Die Unterschrift soll noch am heutigen Donnerstag erfolgen.

Der 19-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von Wacker Innsbruck in die 2. Bundesliga zu Dynamo Dresden. Nach nur vier Einsätzen entschied sich der Nachwuchs-Teamspieler im Winter für eine Leihe zurück zu Wacker. Nach dem Abstieg von Dynamo in Deutschlands 3. Liga sucht Taferner nun beim WAC eine neue Herausforderung. Auch der TSV Hartberg soll Interesse an einer Verpflichtung gehabt haben.

Artikelbild: GEPA