Tagger erreicht Mumbai-Viertelfinale

Österreichs Tennis-Jungstar Lilli Tagger steht beim WTA125-Turnier in Mumbai bereits im Viertelfinale.

Die Osttirolerin, die am 17. Februar ihren 18. Geburtstag feiert, ließ am Mittwoch der Japanerin Eri Shimizu beim 6:2,6:2 keine Chance. Sie trifft im Viertelfinale am Donnerstag auf die als Nummer zwei gesetzte Lettin Darja Semenistaja (WTA-99.).

Tagger klettert in der Weltrangliste weiter nach oben und rangiert im Liveranking aktuell auf Platz 122.

(APA)/Bild: Imago