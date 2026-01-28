Tagger zieht erstmals in Top 150 ein
Österreichs große Tennishoffnung Lilli Tagger ist am Mittwoch beim ITF-W100-Turnier in Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten ins Viertelfinale eingezogen.
Durch den 6:2,6:4-Erfolg über die Französin Chloe Paquet knackt die noch 17-jährige Osttirolerin im nächsten WTA-Ranking erstmals die Top 150. Im Falle eines Titelgewinns winkt ihr ein Vorstoß in die Top 130.
(APA) / Bild: Imago