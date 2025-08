„Talk & Tore“ am Sonntag live auf Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen

Am Wochenende rollt wieder der Ball in der ADMIRAL Bundesliga und auch „Talk & Tore“ ist zurück aus der Sommerpause. Am Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen zum Start in die neue Spielzeit wieder auf spannende Gäste freuen.

In der ersten „Talk & Tore“ Ausgabe der Saison 2025/2026 begrüßt Moderator Martin Konrad den Kapitän des amtierenden Meisters Sturm Graz, Stefan Hierländer sowie einen Führungsspieler des SK Rapid, Lukas Grgic. Der neue Sky-Experte Peter Pacult wird die kompetente Runde im Studio komplettieren. Thematisch widmet sich das Gespräch dem Start der ADMIRAL Bundesliga. Wie stehen die Vorzeichen für die jeweiligen Vereine in der Saison 2025/26, wer hat die besten Karten in der Hand? Welche Tendenzen lassen sich bereits nach der 1. Runde ablesen? Der Fokus liegt auf Sturm und Rapid. Ist Sturm bereit für den Titel-Hattrick und wie entwickeln sich die Hütteldorfer unter der Regie von Peter Stöger? Persönliche Themen der Gäste runden die Sendung ab.

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 3. August 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1