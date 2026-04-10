„Talk & Tore Exklusiv“ mit Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer am Sonntag live bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt am Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen

Wien, 10. April 2026 – Am kommenden Sonntag dürfen sich die Zuseher:innen auf einen ganz besonderen Gast bei „Talk & Tore Exklusiv“ freuen.

In der 580. Ausgabe der Sendung empfängt Martin Konrad im Studio Christian Ilzer. Der ehemalige Meistertrainer von Sturm Graz hat mit seiner neuen Mannschaft erfolgreich die Wandlung zum Champions League-Aspiranten vollzogen. Diverse sportliche Aspekte rund um den deutschen Bundesligisten sind ebenso Thema wie der aktuelle Blick auf das Geschehen in der heimischen ADMIRAL Bundesliga. Persönliche Einblicke runden wie immer das umfangreiche Programm ab.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 12. April 2026, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1