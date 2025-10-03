„Talk & Tore“ mit Alexander Zickler und Leopold Querfeld am Sonntag live bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Guido Friedrich begrüßt die Zuseher:innen

In der 563. Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Moderator Guido Friedrich wieder zwei hochkarätige Gäste: Alexander Zickler und Leopold Querfeld nehmen im Studio Platz und sprechen über ihre Karrieren und Entwicklungen. Zickler war als Spieler in Deutschland bei Bayern München sehr erfolgreich, später dann in Österreich das erste Aushängeschild von Red Bull Salzburg und abschließend für den LASK aktiv. Nach seiner aktiven Laufbahn war er als Co-Trainer an der Seite von Marco Rose tätig – unter anderem in Salzburg sowie bei mehreren Klubs in der Deutschen Bundesliga. Leopold Querfeld spielte sich nach seiner Zeit im eigenen Nachwuchs bei Rapid in der Kampfmannschaft ins Rampenlicht und schaffte mit nur 20 Jahren den Sprung in die Deutsche Bundesliga zu Union Berlin. Thematisch dreht sich die Sendung um die beiden Ex-Klubs der Gäste, Salzburg und Rapid. Außerdem werden aktuelle Themen der Deutschen Bundesliga besprochen – unter anderem mit Fokus auf Bayern München und Union Berlin. Auch der anstehende Lehrgang des ÖFB mit den beiden Länderspielen gegen San Marino und Rumänien wird thematisiert. Abgerundet wird die Sendung mit persönlichen Einblicken in die Karrieren der beiden Gäste.

Sonntag, 5. Oktober 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1