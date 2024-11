„Talk & Tore“ mit Christian Jauk & Joachim Standfest am Sonntag bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Sky Moderatorin Contanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen

In der kommenden Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Sky Moderatorin Constanze Weiss den Präsidenten des SK Sturm, Christian Jauk, sowie Ex-Altach-Trainer Joachim Standfest, der als Spieler mit den Grazern in der Saison 2010/11 den Meistertitel feierte. Im Mittelpunkt der Sendung stehen Themen rund um den Doublesieger und Champions-League-Teilnehmer Sturm Graz sowie die sportliche Situation in Altach. Persönliche Themen der Gäste runden wie immer den umfangreichen Inhalt ab.

„Talk & Tore" am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

richten.

„Talk & Tore”

Sonntag, 1. Dezember 2024, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1