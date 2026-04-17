„Talk & Tore“ mit den Legenden Hans Krankl und Herbert Prohaska sowie Sportjournalismus-Ikone Hans Huber am Sonntag live bei Sky Sport Austria

Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt am Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderatorin Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen

Wien, 17. April 2026 – Am kommenden Sonntag dürfen sich die Zuseher:innen bei „Talk & Tore“ auf eine besondere Sendung freuen.

In der dieswöchigen Ausgabe empfängt Moderatorin Constanze Weiss prägende Figuren des österreichischen Fußballs. Mit Herbert Prohaska, Österreichs Jahrhundertfußballer, und Hans Krankl, Gewinner des Goldenen Schuhs, spricht sie über ihre erfolgreichen Karrieren, die größten Erfolge als Spieler und Trainer sowie ihre sportliche Rivalität und private Freundschaft. Weitere Themen sind ihre Liebe zur Musik, die erfolgreiche gemeinsame Buchreihe, die Entwicklung des österreichischen und speziell des Wiener Fußballs mit Augenmerk auf Rapid und Austria sowie natürlich die bevorstehende WM mit dem österreichischen Nationalteam. Sportjournalismus-Legende Hans Huber, ehemaliger Sportchef im ORF, bereichert die Sendung mit seinen Meinungen, Geschichten und Erinnerungen und bietet zusätzliche Einblicke.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 19. April 2026, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1