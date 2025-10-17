„Talk & Tore“ mit Fernando Carro und Hans Krankl am Sonntag live bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

In der 564. Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Moderatorin Constanze Weiss zwei ganz besondere Gäste: Fernando Carro, Geschäftsführer des deutschen Meisters der Saison 2023/24 Bayer Leverkusen, sowie der Goleador Hans Krankl. Neben seiner Rolle bei Bayer Leverkusen ist Fernando Carro auch Mitglied des Aufsichtsrats der DFL. Die beiden verbindet nicht nur die Leidenschaft für den Fußball und die Liebe zum FC Barcelona, sondern auch eine lange Freundschaft. Im Fokus der Sendung stehen neben dem sportlichen Geschehen in der ADMIRAL Bundesliga auch sportliche und übergeordnete Themen der Deutschen Bundesliga. Zudem wird ein Schwerpunkt auf Bayer Leverkusen gesetzt und die persönlichen Geschichten sowie Karrieren der beiden Gäste beleuchtet.

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

Sonntag, 19. Oktober 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1