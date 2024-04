„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Am heutigen Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

Im Anschluss an das Spitzenspiel zwischen Salzburg und Sturm begrüßt Moderator Martin Konrad die Zuseher:innen zu einer ganz besonderen Ausgabe live aus dem Stadion der Salzburger. Zu Gast sind unter anderem der Geschäftsführer der Salzburger, Stephan Reiter, Sturm-Präsident Christian Jauk und der letzte Meistertrainer mit Sturm Graz und aktuelle Teamchef des Kosovo, Franco Foda. Sky-Experte Peter Stöger komplettiert die Runde als letzter Trainer, welcher nicht mit Salzburg den Titel holte. Im Fokus der Sendung werden das Spitzenspiel und der Kampf um die Meisterschaft stehen.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.

