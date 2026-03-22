„Talk & Tore“: Der Fußballtalk heute direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:15 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen

Am heutigen Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

Moderator Martin Konrad begrüßt in der 578. Ausgabe von „Talk & Tore“ Gerald Scheiblehner, dessen Station als Cheftrainer bei den Grasshoppers Zürich diese Woche endete, sowie ÖFB-Comebacker Sasa Kalajdzic vom LASK und Rapid-Führungsspieler Andreas Weimann. Im Mittelpunkt stehen der packende Meisterkampf und das Topspiel der Runde zwischen Rapid und dem LASK. Besonderes Augenmerk gilt diesen beiden Vereinen, dem Einzug des LASK ins Cup-Finale und dem bevorstehenden ÖFB-Lehrgang mit den Testspielen gegen Ghana und Südkorea. Persönliche Einblicke der Gäste runden die Sendung ab.

„Talk & Tore Exklusiv“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 22. März 2026, 20:15 Uhr, Sky Sport Austria 1