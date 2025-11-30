„Talk & Tore“ mit Hermann Stadler, Sebastian Prödl und Sky Experte Andreas Herzog heute live bei Sky

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk heute Abend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 Moderator Guido Friedrich begrüßt die Zuseher:innen Streame mit Sky X ab 15€/Monat



Heute dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

Die 569. Ausgabe von „Talk & Tore“ widmet sich diesmal eingehend den sensationellen Erfolgen der heimischen Nachwuchsfußballer bei der U17-WM in Katar. Moderator Guido Friedrich begrüßt dazu Erfolgscoach Hermann Stadler, der seine Auswahl nach Erfolgen über England, Japan oder Italien bis ins Endspiel führte, sowie den Leiter der ÖFB-Nachwuchsabteilung, Sebastian Prödl. Sky Experte Andreas Herzog wird die Runde komplettieren. Zusätzlich wird auch das Aus von Peter Stöger als Rapid-Trainer diskutiert und wie es bei den Hütteldorfern weitergeht.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 30. November 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1