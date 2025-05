„Talk & Tore“ mit Jakob Jantscher und Jürgen Säumel am Sonntag live bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen

Mit Sky X live streamen

Der Meisterkampf spitzt sich zu. Mit dem 4:2-Erfolg über Salzburg ist Sturm dem zweiten Meistertitel in Folge einen gewaltigen Schritt nähergekommen und blickt gespannt auf den morgigen Sonntag, wenn live auf Sky die Austria den SK Rapid zum Wiener Derby empfängt und der WAC gegen Blau-Weiß Linz voll Punkten will. Zwei Runden vor Schluss sind bei „Talk & Tore“ der Trainer des Tabellenführers, Jürgen Säumel und der ehemalige Sturm-Profi Jakob Jantscher zu Gast. Der Hauptfokus der Sendung liegt auf dem packenden Meisterkampf. Persönliche Einblicke der Gäste runden den Sporttalk am morgigen Sonntag ab.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 11. Mai 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1