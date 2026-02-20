„Talk & Tore“ mit Markus Katzer, Daniel Maderner und Rainer Bortenschlager am Sonntag live bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Guido Friedrich begrüßt die Zuseher:innen

Streame mit Sky X!

Wien, 20. Februar 2026 – Am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

In der 574. Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Moderator Guido Friedrich den Geschäftsführer Sport des SK Rapid, Markus Katzer, sowie GAK-Kapitän Daniel Maderner im Studio. Krone-Journalist Rainer Bortenschlager vervollständigt die Runde.

Im Mittelpunkt der Sendung steht das aktuelle Geschehen in der ADMIRAL Bundesliga, kurz vor der Teilung in Meister- und Qualifikationsgruppe. Die Diskussion dreht sich außerdem um sportliche Themen des SK Rapid wie die Kaderzusammenstellung, aktuelle Herausforderungen, den Trainerwechsel und die Saisonziele. Ebenso beleuchtet wird die sportliche Situation beim GAK sowie der Aspekt der mentalen Gesundheit im Profisport. Einblicke in die aktiven Karrieren der Gäste runden die Sendung ab.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 22. Februar 2026, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1