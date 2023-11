„Talk & Tore“ mit Markus Katzer, Rainer Bortenschlager & Sky Experte Peter Stöger jetzt live bei Sky

Heute dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

Am heutigen Sonntag begrüßt Moderatorin Constanze Weiss den Geschäftsführer Sport des SK Rapid, Markus Katzer, Kronen-Zeitung-Journalist Rainer Bortenschlager sowie den Sky Experten Peter Stöger bei „Talk & Tore“. Im Fokus der interessanten Gesprächsrunde stehen neben den aktuellen Themen rund um die ADMIRAL Bundesliga der SK Rapid, wo Neo-Coach Robert Klauß am Wochenende sein Debüt an der Seitenlinie geben wird.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 26. November 2023, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1