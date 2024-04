„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an unsere Bundesliga-Sendung auf Sky Sport Austria 1

Heute dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste freuen.

Am Sonntag begrüßt Moderatorin Constanze Weiss den Trainer der Wiener Austria, Michael Wimmer bei „Talk & Tore“. Außerdem werden Michael Madl, Ex-Austria- und Sturm-Spieler sowie Ex-Legionär beim FC Fulham und Wolfsberger AC-Mittelfeldmann Mario Leitgeb im Sky Studio Platz nehmen. Neben den Themen, die im Moment bei der Austria relevant sind, werden natürlich auch das aktuelle Geschehen in der Meister- und Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga behandelt. Persönliche Themen der Gäste runden die Sendung ab.

Das Erfolgsformat ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.

Sonntag, 7. April 2024, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1