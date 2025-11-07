„Talk & Tore“ mit ÖFB-Chef Josef Pröll, Martin Stranzl und Bernd Fisa am Sonntag live bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Wien, 7. November 2025 – Am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

In der 567. Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Moderator Martin Konrad Josef Pröll, den Aufsichtsratsvorsitzenden des ÖFB, im Studio. Zudem sind der 56-fache Nationalspieler Martin Stranzl sowie Berater Bernd Fisa Teil der Diskussionsrunde. Im Mittelpunkt der Sendung stehen die bevorstehenden, entscheidenden Spiele des Nationalteams in der WM-Qualifikation, der neue ÖFB-Campus, Teamchef Ralf Rangnick und weitere spannende Themen.

