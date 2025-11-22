„Talk & Tore“ mit Peter Pacult, Elias Havel & Sky-Experte Thomas Silberberger HEUTE live

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

In der 568. Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Moderator Martin Konrad Peter Pacult & Hartberg-Profi Elias Havel im Studio. Die Runde wird durch den Sky Experten Thomas Silberberger komplettiert. Im Mittelpunkt der Sendung stehen neben den aktuellen Themen der ADMIRAL Bundesliga auch das Kurz-Engagement von Peter Pacult in Wolfsberg.

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 23. November 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1

