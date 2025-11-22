„Talk & Tore“ mit Peter Pacult und Sky-Experte Thomas Silberberger am Sonntag live

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen

Am Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

In der 568. Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Moderator Martin Konrad Peter Pacult im Studio. Die Runde wird durch den Sky Experten Thomas Silberberger komplettiert. Im Mittelpunkt der Sendung stehen neben den aktuellen Themen der ADMIRAL Bundesliga auch das Kurz-Engagement von Peter Pacult in Wolfsberg.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 23. November 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1

Artikelbild: GEPA