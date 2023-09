„Talk & Tore“ mit Sky-Experte Julian Baumgartlinger, Philipp Ziereis und Gerhard Struber JETZT LIVE auf Sky

Am heutigen Sonntag begrüßt Moderatorin Constanze Weiss vor dem Start der Gruppenphase der UEFA Champions League Salzburg-Trainer Gerhard Struber. Weiterer Gast im Studio ist LASK-Spieler Philipp Ziereis, der am ersten Spieltag der UEFA Europa League auf den FC Liverpool trifft. Zudem wird Julian Baumgartlinger sein Debüt als Sky Experte geben. Im Fokus der Sendung steht der Auftakt zur UEFA Champions League und zur UEFA Europa League mit besonderer Berücksichtigung der heimischen Vertreter. Weiters werden aktuelle Themen rund um die ADMIRAL Bundesliga, wie der Schlager SK Sturm gegen Salzburg, besprochen.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 17. September 2023, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1