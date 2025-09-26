„Talk & Tore“ mit Stefan Schwab, Toni Pfeffer und Peter Artner am Sonntag live bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen

Wien, 26. September 2025 – Am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

Martin Konrad begrüßt den ehemaligen Rapid-Kapitän und Holstein Kiel-Legionär Stefan Schwab, Austria Wien-Legende Toni Pfeffer sowie den ehemaligen österreichischen Nationalspieler und UEFA-Cup-Finalisten von 1994 Peter Artner im „Talk & Tore“-Studio. Im Fokus der Sendung steht das 347. Wiener Derby, dazu aktuelle Themen aus der ADMIRAL Bundesliga und der 2. Deutschen Bundesliga rund um Holstein Kiel. Persönliche Themen der Gäste runden die Sendung ab.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 28. September 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1