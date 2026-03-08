„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:15 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen

Wien, 8. März 2026 – Am heutigen Sonntag empfängt Moderator Martin Konrad in einer neuen Ausgabe von „Talk & Tore“ die beiden Sky-Experten Thomas Silberberger und Peter Pacult sowie Sky-Kommentator David Eder. Hoffenheim-Coach Christian Ilzer fehlt leider krankeitsbedingt.

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

Sonntag, 8. März 2026, 20:15 Uhr, Sky Sport Austria 1