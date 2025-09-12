„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Guido Friedrich begrüßt die Zuseher:innen

Am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

Zur 560. Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Moderator Guido Friedrich am kommenden Sonntag den 55-fachen österreichischen Nationalspieler Zlatko Junuzovic, Sky-Experte und Champions-League-Sieger Didi Hamann sowie Sky-Kommentator David Eder im Studio. Im Fokus der Sendung stehen die ersten sechs Runden der ADMIRAL Bundesliga und der Start der internationalen Bewerbe. Auch die österreichischen Teilnehmer in den UEFA-Wettbewerben werden genau unter die Lupe genommen. Neben dem Klubfußball sind zudem die aktuellen Leistungen der ÖFB-Elf Thema. Persönliche Einblicke in die Karriere der Gäste runden die Sendung ab.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 14. September 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1