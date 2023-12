„Talk und Tore“ mit Andreas Schicker, Viktor Kassai und Otto Rosenauer heute live bei Sky

Am Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

Moderator Martin Konrad begrüßt in der 510. Ausgabe von Österreichs wichtigstem Fußball-Talk Viktor Kassai, Technical Director im Referee Department des ÖFB. Während seiner internationalen Karriere hat er Spiele bei zwei Europameisterschaften und einer Weltmeisterschaft, außerdem das Champions-League-Finale zwischen Barcelona und Manchester United 2011 geleitet. Im selben Jahr wurde er auch zum Weltschiedsrichter ernannt. Seine umfassende Expertise wird er in die Diskussion einbringen, wenn gemeinsam mit Sturm-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker und Sky Kommentator Otto Rosenauer intensiv über das Schiedsrichterwesen in Österreich gesprochen wird. Themen sind diverse Schwerpunkte in der Spielleitung, der VAR, regeltechnische Fragen und die Zusammenarbeit mit den Bundesliga-Klubs. Aktuelle Themen der ADMIRAL Bundesliga mit Fokus auf Sturm Graz runden das reichhaltige Programm ab.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 3. Dezember 2023, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1