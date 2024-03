„Talk und Tore“ mit Christoph und Dominik Baumgartner HEUTE LIVE bei Sky

„Talk und Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Am heutigen Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk und Tore“ freuen.

Nach dem Auftakt der Qualifikations- sowie der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga stehen die Länderspiele gegen die Slowakei und die Türkei auf dem Programm. In der 517. Ausgabe von „Talk und Tore“ begrüßt Moderatorin Constanze Weiss Leipzig-Legionär Christoph Baumgartner sowie seinen Bruder und WAC-Profi Dominik Baumgartner im Sky Studio. Neben dem Nationalteam und der anstehenden Europameisterschaft in Deutschland werden seine Erfahrungen bei RB Leipzig bzw. in der Deutschen Bundesliga Gesprächsthemen sein.

„Talk und Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat „Talk und Tore“ ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 17. März 2024, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1