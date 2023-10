„Talk und Tore“ mit Peter Pacult und Robert Ibertsberger heute live bei Sky

Am heutigen Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen – streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X Traumpass!

Am kommenden Sonntag begrüßt Moderator Martin Konrad Bundesliga-Legende und Austria Klagenfurt-Trainer Peter Pacult und den ehemaligen Bundesliga-Coach Robert Ibertsberger, der aktuell bei ASKÖ Oedt II als Trainer beschäftigt ist. Neben den aktuellen Ereignissen der ADMIRAL Bundesliga mit speziellem Fokus auf Klagenfurt wird auch das Trainergeschäft beleuchtet und ein Ausblick auf die bevorstehenden internationalen Aufgaben von Salzburg, Sturm und LASK gegeben. Persönliche Themen der Gäste runden das vielseitige Programm dieser Talkrunde ab.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 22. Oktober 2023, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1