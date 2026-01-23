Tamara Steiner im Einzelbewerb in Nove Mesto Sechste

Die Steirerin Tamara Steiner hat am Freitag im Einzelbewerb in Novo Mesto für eine Überraschung gesorgt.

Die 28-Jährige landete dank einer fehlerfreien Schießleistung an der sechsten Stelle, holte damit in ihrem ersten Weltcup-Rennen in diesem Winter ihr bestes Weltcup-Resultat überhaupt und darf sich nun berechtigte Hoffnung auf ein Olympiaticket machen. Der Sieg ging an die Französin Justine Braisaz-Bouchet, Steiner lag 1:15,7 Minuten zurück.

Der als 28. im nicht topbesetzten Feld zweitbesten Österreicherin Lisa Hauser fehlten bei vier Schießfehlern 3:15,1 Minuten. Anna Juppe (+3:38,8) vergab als 34. mit fünf Schießfehlern – drei davon auf der letzten Station – eine bessere Platzierung. Für Anna Andexer reichte es im verkürzten Einzel (12,5 km) mit 45 Sekunden Zeitstrafe pro Fehlschuss zu Rang 41 (+4:15,1/4), Anna Gandler wurde 47. (+4:32,1/6). Beim Massenstart am Sonntag sind Steiner und Ex-Weltmeisterin Hauser dabei.

(APA) / Bild: GEPA