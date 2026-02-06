Tampa Bay Lightning feiert 10. NHL-Heimsieg in Folge

Tampa Bay Lightning hat sich mit dem zehnten Heimsieg in Folge in der National Hockey League (NHL) in die Olympia-Pause verabschiedet.

Vor eigenem Publikum durfte am Donnerstag über einen 6:1-Erfolg über die Florida Panthers gejubelt werden. Die Gastgeber waren in einer Partie mit 167 Strafminuten deutlich effizienter und konnten sich hinten auf Goalie Andrej Wassilewski verlassen, der 33 Schüsse parierte. Nikita Kutscherow punktete im zehnten Spiel in Folge.

(APA) Foto: Imago