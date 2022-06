Tampa Bay meldet sich im Stanley-Cup-Finale zurück

via

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat in den Stanley-Cup-Finals der NHL mit einem klaren Heimsieg zurückgeschlagen. Das Team aus Florida bezwang die Colorado Avalanche mit dem deutschen Eishockey-Profi Nico Sturm mit 6:2 und verkürzte in der Best-Of-Seven-Serie nach drei Spielen auf 1:2.

„Das war heute ein großartiges Comeback von uns. Wir wussten, dass wir vor unseren eigenen Fans stark sind. Jetzt sind wir in den Finals angekommen“, sagte Lightning-Kapitän Steven Stamkos. Zwei Tage zuvor war der Meister in Colorado noch mit 0:7 untergegangen, das erste Duell hatte Tampa in der Verlängerung mit 3:4 verloren.

Colorado begann zwar erneut stark und ging auch in Führung, danach spielte aber fast nur noch der Gastgeber. Vier Tore im zweiten Drittel sorgten für die Vorentscheidung, im letzten Abschnitt fielen keine Treffer mehr. Spiel vier findet am Mittwoch (Ortszeit) erneut in Florida statt.

