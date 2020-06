Tartarotti hadert mit Niederlage: “Haben in der zweiten Halbzeit den Faden verloren”

via

via Sky Sport Austria

Der SCR Altach hat am vorletzten Spieltag der Tipico Bundesliga gegen den FK Austria Wien mit 1:2 verloren (Spielbericht + VIDEO-Highlights).

Altach-Mittelfeldspieler Johannes Tartarotti hat sich nach der Niederlage den Sky-Mikrofonen gestellt. “Wir haben in der zweiten Halbzeit den Faden verloren”, sagte ein unzufriedener Tartarotti. Der 20-Jährige haderte nach dem Schlusspfiff vor allem mit den Ausfällen, die sein Team hinnehmen musste. “Wenn drei Spieler auf einmal wegen Verletzungen ausgewechselt werden ist es schwierig”, meinte der junge Profi der Altacher und fügte an: “Auch das hat dazu beigetragen, dass der Spielrhythmus etwas verloren ging.”

Nun wollen die Altacher nach vorne schauen und ein gutes Spiel am Samstag abliefern: “Wir versuchen das Spiel am Samstag noch gut hinzukriegen.” Zum Play-off-Auftakt nächsten Mittwoch (8. Juli) treffen die beiden Klubs in Wien erneut aufeinander.