Tatar analysiert Sturm-Sieg: „Die Auswechslungen haben den Umschwung gebracht“

Sturm Graz hat die Revanche gegen Feyenoord Rotterdam geschafft und sich eine sehr gute Ausgangsposition für den Aufstieg aus der Gruppe F der Fußball-Europa-League erspielt.

Die Grazer gewannen am Donnerstag in Graz-Liebenau dank eines Treffers von Otar Kiteishvili in der 93. Minute mit 1:0 (0:0) und gehen punktgleich mit Lazio Rom und drei Zähler vor Feyenoord und Midtjylland (Donnerstag ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) in den letzten Spieltag.

„Wie er sich den Ball mitgenommen hat gleich in den Lauf mit der Brust und dann den Ball volley zu nehmen – das ist ein Weltklasse-Tor„, sagte Sky Experte Alfred Tatar.

Feyenoord war in der ersten Hälfte klar die bessere und gefährlichere Mannschaft, doch nach der Pause machte Österreichs Vizemeister das Spiel und drängte auf den Siegtreffer, der dem eingewechselten Kiteishvili in der Nachspielzeit gelang. „Sturm hat Feyenoord das eigene Spiel aufzudringen. Das ist gelungen mit sehr viel Laufarbeit und mit sehr viel physischem Einsatz. Man hat dadurch das perfekte Passspiel der Holländer neutralisiert. Das war wirklich eine Veränderung zur ersten Hälfte. Das kann nur Christian Ilzer mit seiner Halbzeitansprache eingeläutet haben„, erklärte Tatar.

Breiter Kader als Trumpf

Ilzer tauschte mit Emegha und Kiteishvili zwei Spieler ein, die viel Schwung ins Spiel brachten. Die Grazer machten in Hälfte zwei das Spiel und kamen immer wieder gefährlich in den Feyenoord-Strafraum. Während Feyenoord keine zwingende Torchance mehr herausspielte, hatte Sturm fast ein halbes Dutzend. In der Nachspielzeit erlöste Kiteishvili die Blackies dann mit einem Schuss aus der Drehung. „Sturm hat mittlerweile so einen breiten Kader, mit Leuten auf der Bank, die jederzeit etwas draufsetzen können. Das war dann mit den Auswechslungen eindeutig sichtbar. Die Auswechslungen bei diesem Kader haben am Ende den Umschwung gebracht„, meinte Tatar.