Tatar über Sabitzer: „Sukzessive ist er immer mehr in Rollen hineingewachsen, wo er fast nicht mehr wegzudenken ist“

via Sky Sport Austria

Marcel Sabitzer zeigte beim 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League zwischen Manchester United und Sevilla auf. Für seinen Auftritt kassierte der ÖFB-Teamspieler viel Lob von Sky Experte Alfred Tatar.

„Sukzessive ist er immer mehr in Rollen hineingewachsen, wo er fast nicht mehr wegzudenken ist. Er hat plötzlich das Gefühl: Hier werde ich gebraucht, oder vielleicht sogar geliebt. Das ist ihm bei den Bayern wahrscheinlich abgegangen“, sagte Tatar und fügte an: „Er ist universell einsetzbar. Deshalb hat Ten Hag ihn auch geholt. Er braucht einen Mann, den er bei Bedarf auf allen Positionen einsetzen kann. Genau diesen Mann hat er gefunden.“

Seine beiden Treffer erzielte der Mittelfeldspieler in Minute 14 und 21. Tatar in der Halbzeit über Marcel Sabitzer: „Er ist heute der überragende Mann bei Manchester United. Er hat nicht die Sechser-Position wie in der Vergangenheit inne, sondern spielt weiter vorne auf der Zehner-Position. Selbst das kann er. Er ist ein kompletter Spieler. Das wussten wir auch – die Bayern haben es nicht gewusst.“

VIDEO-HIGHLIGHTS: Sabitzer-Doppelpack zu wenig! Zwei Eigentore rauben ManUtd den Sieg