Tatar über Salzburger Erfolg: „Christoph Freund ist der Hauptarchitekt“

via Sky Sport Austria

Red Bull Salzburg hat am Mittwoch einen historischen Erfolg gefeiert. Österreichs Serienmeister gewann das Geister-Heimspiel gegen den FC Sevilla durch ein Tor von Noah Okafor (50.) mit 1:0, beendete damit die Gruppe G als Tabellenzweiter und schaffte so als erster österreichischer Verein überhaupt den Aufstieg in die K.o.-Phase der Fußball-Champions-League.



Sky Experte Alfred Tatar über den Achtelfinal-Einzug der Salzburger: „Es hat einen hohen Stellenwert für Salzburg. Man war dort ja lange nicht dabei, erst in den letzten Jahren unter Christoph Freund, der für mich der Hauptvater dieses fast Fußballwunders ist, dass man in diesem Konzert der ganz großen dabei sein darf. Christoph Freund ist der Hauptarchitekt und im Sog von Salzburg hat sich auch die Liga stark verbessert. Für den österreichischen Fußball ist dieser Salzburg-Erfolg immens wichtig.“

