Team Europa mit Straka gelingt herausragender Start in den Ryder Cup

Sepp Straka hat mit Team Europa einen beeindruckenden Start in den Ryder Cup 2023 hingelegt.

Nach der Session am Vormittag liegt das Team Europa gegen das Team USA mit 4:0 in Führung. Straka spielte in einem Team mit Shane Lowry und gewann gegen Collin Morikawa und Rickie Fowler.

Am Nachmittag wird Straka dann nicht mehr zum Einsatz kommen. Der Österreicher spielt frühestens morgen Früh wieder.

Die Matchpaarungen für heute Nachmittag:

(Red.)

Bild: Imago