Teamorder bei Red Bull: Verstappen widerspricht Perez

Max Verstappen hat seinem Teamkollegen Sergio Perez bezüglich der Teamordner von Red Bull in Saudi-Arabien widersprochen.

Perez hatte in Melbourne erklärt, dass die Debatte zwischen beiden Fahrern und dem Team in Jeddah um den Extrapunkt für die schnellste Runde eine „Misskommunikation“ war. Verstappen schnappte dem Mexikaner trotz Teamorder in der allerletzten Runde den Extrapunkt noch weg und behielt so mit eben diesem einen Zähler die WM-Führung vor dem dritten Grand Prix des Jahres.

Verstappen allerdings widersprach seinem Teamkollegen deutlich. „Es gab keine Misskommunikation. In Bahrain gab es das Thema schon einmal nur andersherum. Von meiner Seite gab es nach dem Rennen keine Gespräche darüber“, so der niederländische Weltmeister bei einer Medienrunde in Australien.

Perez hatte allerdings beim Saisonauftakt den Punkt für die schnellste Runde verpasst.

