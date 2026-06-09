Teams, Stars & Fun Facts: WM-Gruppe H im Porträt

Die WM rückt mit großen Schritten näher – und Sky Sport Austria nutzt die verbleibende Zeit, um die zwölf Gruppen genauer unter die Lupe zu nehmen. Welche Stars stehen im Rampenlicht? Welche Teams könnten überraschen? Und welche Fun Facts zu den Nationen sollte man kennen? WM-Gruppe H mit Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay im Porträt!

Spanien

Gesamtmarktwert Kader: 1,27 Mrd. €

FIFA-Weltrangliste: 2.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 16 (zuletzt 2022)

Größte WM-Erfolge: Weltmeister 2010

Spielplan

1. Partie: 15.06.2026 um 18:00 Uhr gegen Kap Verde in Atlanta

2. Partie: 21.06.2026 um 18:00 Uhr gegen Saudi-Arabien in Atlanta

3. Partie: 27.06.2026 um 02:00 Uhr gegen Uruguay in Guadalajara

Stars

Topspieler: Lamine Yamal, 18 Jahre, 200 Mio. €

Schlüsselfigur: Rodri, 29 Jahre, 50Mio €

Nachwuchstalent: Pau Cubarsi , 19 Jahre, 80 Mio. €

Teamchef: Luis de la Fuente (ESP/64 Jahre/seit Jänner 2023 im Amt)

Fun Fact

Spanien ist der größte Olivenölproduzent der Welt und liefert einen erheblichen Teil des weltweit verwendeten Olivenöls. Neben seiner kulinarischen Bedeutung ist das Land auch für seine Kultur bekannt: Der berühmte Flamenco mit seinen ausdrucksstarken Tänzen und Rhythmen hat seinen Ursprung in Andalusien im Süden Spaniens.

Kap Verde

Gesamtmarktwert Kader: 56,18 Mio. €

FIFA-Weltrangliste: 69.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 1

Größte WM-Erfolge: Erstmalige WM-Qualifikation 2026

Spielplan

1. Partie: 15.06.2026 um 18:00 Uhr gegen Spanien in Atlanta

2. Partie: 22.06.2026 um 0:00 Uhr gegen Uruguay in Miami

3. Partie: 27.06.2026 um 02:00 Uhr gegen Saudi-Arabien in Houston

Stars

Topspieler: Logan Costa , 25 Jahre, 15 Mio. €

Schlüsselfigur: Wagner Pina , 23 Jahre, 11 Mio. €

Nachwuchstalent: Sidny Lopes Cabral , 23 Jahre, 4 Mio. €

Teamchef: Pedro „Bubista“ Brito (CPV/56 Jahre/seit 2020 im Amt)

Fun Fact

Die Kapverdischen Inseln waren vor der Ankunft europäischer Seefahrer im Jahr 1456 unbewohnt. Heute zählt Kap Verde zu den afrikanischen Ländern mit der höchsten Alphabetisierungsrate. Da die Inseln nur begrenzte landwirtschaftliche Flächen besitzen, werden zudem rund drei Viertel aller konsumierten Lebensmittel importiert.

Saudi-Arabien

Gesamtmarktwert Kader: 31,25 Mio. €

FIFA-Weltrangliste: 61.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 7

Größte WM-Erfolge: Achtelfinale 1994

Spielplan

1. Partie: 16.06.2026 um 0:00 Uhr gegen Uruguay in Miami

2. Partie: 21.06.2026 um 18:00 Uhr gegen Spanien in Atlanta

3. Partie: 27.06.2026 um 02:00 Uhr gegen Kap Verde in Houston

Stars

Topspieler: Salem Al-Dawsari , 34 Jahre, 1.2 Mio. €

Schlüsselfigur: Saud Abdulhamid , 26 Jahre, 9 Mio. €

Nachwuchstalent: Musab Al-Juwayr , 22 Jahre, 6 Mio. €

Teamchef: Georgios Donis (GRE/56 Jahre/seit April 2026 im Amt)

Fun Fact

Saudi-Arabien gehört zu den wenigen Ländern der Welt ohne permanente Flüsse oder Seen. Trotz der trockenen Bedingungen leben dort über 30 Millionen Menschen, deren Wasserversorgung größtenteils durch Grundwasser und moderne Meerwasserentsalzungsanlagen sichergestellt wird.

Uruguay

Gesamtmarktwert Kader: 371,10 Mio. €

FIFA-Weltrangliste: 17.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 14

Größte WM-Erfolge: Weltmeister 1930, 1950

Spielplan

1. Partie: 16.06.2026 um 0:00 Uhr gegen Saudi-Arabien in Miami

2. Partie: 22.06.2026 um 0:00 Uhr gegen Kap Verde in Miami

3. Partie: 27.06.2026 um 02:00 Uhr gegen Spanien in Guadalajara

Stars

Topspieler: Federico Valverde , 27 Jahre, 90 Mio. €

Schlüsselfigur: Ronald Araujo , 27 Jahre, 20 Mio. €

Nachwuchstalent: Facundo Pellistri , 24 Jahre, 5 Mio. €

Teamchef: Marcelo Bielsa (ARG/70 Jahre/seit Mai 2023 im Amt)

Fun Fact

Uruguay gilt als Vorreiter bei erneuerbaren Energien: Mehr als 95 Prozent des Stroms stammen aus nachhaltigen Quellen wie Wind- und Wasserkraft. Auch gesellschaftlich nahm das kleine südamerikanische Land früh eine Vorreiterrolle ein und führte als erstes Land Südamerikas bereits 1917 das Frauenwahlrecht ein.

Bild: KI-generiert