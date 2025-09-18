„Teilverletzung des Innenbands“: Stanisic fehlt Bayern

Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss vorerst auf Josip Stanisic verzichten. Wie der Klub am Tag nach dem 3:1 (2:1) über den FC Chelsea mitteilte, habe der 25-Jährige „eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk“ erlitten. Die genaue Ausfalldauer veröffentlichten die Münchner nicht.

Der kroatische Nationalspieler war beim erfolgreichen Auftritt in der Königsklasse als Linksverteidiger zum Einsatz gekommen. In der 48. Minute wurde Stanisic nach einem Zweikampf mit Trevoh Chalobah behandelt, versuchte zunächst weiterzuspielen und humpelte wenig später vom Feld.

Unmittelbar nach der Partie hatte sich Sportdirektor Christoph Freund noch optimistisch gezeigt. „Er hat einen Schlag bekommen und er hat sich dann nicht so stabil gefühlt, aber die Bänder sind stabil. Das hat jetzt schon positiv ausgeschaut“, sagte der 48-Jährige am Mittwochabend. Die medizinischen Untersuchungen bestätigten die Münchner Hoffnungen jedoch nicht.

Für Stanisic wurde Sacha Boey eingewechselt, Konrad Laimer verteidigte im Anschluss die derzeit vakante linkte Abwehrseite der Bayern. Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Raphael Guerreiro (Bauchmuskelverletzung) fehlen ebenfalls. Trainer Vincent Kompany stellte zuletzt aber einen Einsatz Guerreiros bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky – mit Sky X live dabei sein!) in Aussicht.

