Tel macht Druck: Frank-Aus oder Spurs-Abschied

Mathys Tel will Tottenham Hotspur im Januar wegen mangelnder Spielzeit verlassen. Nur eine Entlassung des wackelnden Spurs-Trainers Thomas Frank könnte noch etwas an seinem Vorhaben ändern. Gerade einmal ein Jahr nach seinem Abgang aus München plant Ex-Bayern-Profi Mathys Tel seinen nächsten Vereinswechsel.

Der 20-jährige Franzose ist aufgrund von mangelnder Spielzeit unglücklich bei Tottenham Hotspur. Er fühlt sich von Trainer Thomas Frank ungerecht behandelt.

Dass Frank ihn zu Beginn der Woche zum zweiten Mal in der laufenden Saison aus dem Kader für die Champions League strich, war ein weiterer bitterer Tiefschlag, den er nicht auf sich sitzen lassen möchte.

Tel will in dieser Woche Klarheit

Tel, der das Duell mit Borussia Dortmund am Dienstagabend (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!) sowie den Abschluss der Liga-Phase gegen Eintracht Frankfurt verpassen wird, will noch im Januar weg – es sei denn, der in der Kritik stehende und wackelnde Frank wird beim Tabellen-14. der Premier League entlassen.

Das hat das Management von Tel nach Informationen von Sky Sport den Verantwortlichen der Spurs deutlich vermittelt. Berater Gadiri Camara, der nach dem Kader-Aus von Tel am Montag postwendend zu Gesprächen nach London flog, will bis Ende der Woche Klarheit für seinen Klienten.

Bundesliga-Rückkehr aktuell kein Thema

Tel liegen reizvolle Angebote aus der französischen Ligue 1 vor. Aufsteiger Paris FC, für den er bereits in der Jugend spielte, zeigt großes Interesse. Wie Sky Sport erfuhr, besteht darüber hinaus Kontakt zu Vereinen aus England und Spanien.

Übrigens: Eine Rückkehr in die Bundesliga ist für den Kapitän der französischen U21-Nationalmannschaft bislang kein Thema. Es gibt Stand Donnerstagnachmittag zumindest keinen deutschen Klub, der konkret an ihm dran ist.

(SID)/Beitragsbild: Imago