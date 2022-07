Ten Hag dementiert Gerüchte um Ronaldo-Verkauf

Der neue Manchester-United-Trainer Erik ten Hag hat Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied von Cristiano Ronaldo dementiert und Spekulationen über das Fehlen des Superstars in der Saisonvorbereitung des englischen Fußball-Rekordmeisters zurückgewiesen. „Dass er gerade nicht bei uns ist, hat persönlich Gründe“, stellte ten Hag am Montag klar. „Wir planen in dieser Saison mit Cristiano Ronaldo und damit hat sich das. Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten.“

In den vergangenen Wochen hatten internationale Medien berichtet, der 37-jährige Portugiese wolle den Verein in diesem Sommer verlassen, auch weil sich Man United nicht für die Champions League qualifiziert hat. Als mögliche Abnehmer wurden unter anderen der FC Chelsea, der FC Bayern München und der SSC Neapel gehandelt. „Er hat mir nichts gesagt, ich hab es nur gelesen“, kommentierte ten Hag. „Was ich sagen kann: Cristiano steht nicht zum Verkauf. Cristiano ist Teil unserer Pläne und wir wollen zusammen Erfolg haben.“

(APA)

Bild: Imago